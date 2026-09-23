Третий приговор Вайнштейну: продюсер проведет 15 лет в тюрьме

Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 15 годам тюремного заключения. Такое решение вынес суд Нью-Йорка, признав его виновным в сексуальном насилии над бывшей ассистенткой Мириам Хейли, совершенном в 2006 году, пишет SHOT .

Это уже третий тюремный приговор для Вайнштейна. Ранее, в 2020 году, за этот и другой эпизод ему назначили 23 года лишения свободы. Однако в 2024 году высший суд штата Нью-Йорк отменил приговор из-за процессуальных нарушений и направил дело на новое рассмотрение.

Отдельно в 2023 году Вайнштейн получил 16 лет по другому делу в Калифорнии. Позже апелляционный суд отменил и этот срок — теперь наказание должно быть определено заново в Лос-Анджелесе.

Продюсер продолжает отбывать наказание и остается фигурантом нескольких судебных разбирательств.

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