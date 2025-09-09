Фестиваль «Кухня без границ» объединил Павлово-Посадский городской округ

В прошедшие выходные центральная площадь парка «Меленки» на один день превратилась в большую ароматную кухню под открытым небом. Здесь состоялся третий гастрономический фестиваль «Кухня без границ», который вновь собрал жителей и гостей Павловского Посада и Электрогорска, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Десять дружных команд трудились у мангалов и казанов, чтобы угостить всех желающих традиционными и авторскими блюдами. Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов лично встал за гриль и готовил для жителей. Гости фестиваля смогли попробовать более 2500 куриных крыльев, тысячи порций наваристой ухи, ароматного плова, картофеля, овощного рагу, а также разнообразные салаты, супы, бутерброды и домашнюю выпечку. На сладкое участников праздника ждали сочные арбузы и дыни, а утолить жажду можно было морсом и квасом.

Но главным ингредиентом праздника стали хорошее настроение и новые знакомства. «Кухня без границ» уже в третий раз доказывает, что кулинария — это искусство, которое объединяет людей, семьи и целые поколения.

Организаторы выражают огромную благодарность всем гостям и кулинарным командам-участницам:

Команда Главы Павлово-Посадского г. о. — «Команда Шефа»

Команда депутатов Павлово-Посадского г. о. — «Тульский разгуляй»

Команда МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» и УК «Электрогорск» (г. Электрогорск) — «Путь и порядок»

Команда АО «Эколаб» (г. Электрогорск) — «ЭКОлаб»

Команда учреждений культуры Павлово-Посадского г. о. — «Артек»

Команда МБУ «Благоустройство» (г. Павловский Посад) — «Медвежье царство»

Команда Дирекции спортивных сооружений — «С пылу с жару»

Команда учреждений образования — «Кухарки»

Команда СШ «Вымпел» — «Из Сибири с любовью»

Команда учреждений образования — «Дружба народов»

Каждая команда привнесла в общий праздник не только свои кулинарные секреты, но и частичку тепла. Фестиваль стал ярким примером того, как общее дело создает незабываемую атмосферу дружбы и вкуса.

Организаторы уже начинают готовиться к следующему году, чтобы удивить гостей новыми гастрономическими идеями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.