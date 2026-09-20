Третий день выборов депутатов в Государственную думу и Мособлдуму наступил в Солнечногорске

На территории городского округа Солнечногорск стартовал завершающий день выборов — 20 сентября. Избирательные участки будут открыты до 20.00 по местному времени. Всего на сегодняшний день в работе 86 избирательных участков, включая один временный, расположенный в Солнечногорской больнице, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По итогам вчерашнего дня на территории Московской области явка избирателей на территории Московской области явка избирателей составила 38,81%: на избирательных участках — 32,84%, дистанционное электронное голосование — 83,04%.

«41 отдаленный населенный пункт обслуживают выездные избирательные комиссии. Для маломобильных граждан и тех, кто не может прийти на участок по уважительной причине, сохраняется возможность проголосовать на дому. Основной поток избирателей при этом использует традиционные участки и систему онлайн-голосования», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Адрес своего избирательного участка можно уточнить по ссылке: http://www.cikrf.ru/digital-services/nayti-svoy-izbiratelnyy-uchastok/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.