Тренировки по отработке действий в условиях атаки БПЛА прошли в колледже Серпухова

В Серпухове прошли тренировки по отработке действий персонала в условиях химической атаки и атаки беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Учения, проводимые ежемесячно, возглавил заместитель директора по безопасности Сергей Булгаков.

Тренировка включала два основных сценария. Первый — симуляция утечки хлора. По сигналу «Внимание всем!» участники надевали средства индивидуальной защиты и эвакуировались на верхние этажи здания. После герметизации помещений, они ожидали сигнала об отбое химической тревоги. Второй сценарий моделировал атаку БПЛА. В этом случае команда «Внимание всем!» означала необходимость эвакуироваться в безопасную зону — подвальные помещения.

В учениях приняли участие сотрудники и студенты колледжа.

«Такие тренировки призваны подготовить персонал к действиям в экстремальных условиях и обеспечить безопасность всех участников образовательного процесса», — подчеркнул Сергей Булгаков, заместитель директора по безопасности.

Слаженность действий в условиях чрезвычайной ситуации отрабатывали представители экстренных служб: МЧС, полиция, ГИБДД и скорая помощь.

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