Тренинг по выстраиванию группового взаимодействия прошел в Дмитрове

В Дмитрове на площадке молодежного центра «квАРТал» психолог Дарья Тармаева встречается с ребятами регулярно. Она проводит с ними психологические тренинги, игры, лекции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот раз для ребят была проведена игра «Бункер».

Психологический смысл игры заключается в отработке умений отстаивать свои интересы, используя различные способы влияния, а также навыков группового взаимодействия. Кроме того, игра побуждает молодёжь задуматься над ценностными ориентирами в будущем.

По сюжету игры, участники находятся в бункере после ядерного взрыва. Через год им предстоит выйти на поверхность Земли и основать новую цивилизацию. У каждого игрока есть своя роль: учёный, врач, актёр и так далее. Задача участников — выбрать самых полезных игроков по состоянию здоровья и навыкам.

Игра «Бункер» очень нравится участникам и проводится уже во второй раз. По многочисленным просьбам ребят повтор игры обязательно состоится в сентябре.

Место проведения: г. Дмитров, ул. Большевистская, д. 20, второй внешний подъезд.

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