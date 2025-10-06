Тренинг «Мир эмоций» пройдет для жителей Балашихи в парках

Спортивная программа стартует в парке «Пехорка лес», традиционно, уже в понедельник, 6 октября с дыхательной гимнастики в 11:30, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во вторник, среду и четверг ждем всех в парке на занятиях по общей физподготовке на свежем воздухе в 16:00. В пятницу в 10:00 здесь пройдет еще одно занятие по дыхательной гимнастике. Все тренировки проходят на площадке у стадиона.

В Ольгинском лесопарке тренировки пройдут 7, 9 и 11 октября. Во вторник ждем всех на беговой тренировке, общефизической подготовке и скандинавской ходьбе, начало в 18:00, в четверг — на беговой тренировке и общефизической подготовке в 18:00. А в субботу присоединяйтесь к утренней пробежке в 9:45.

Культурная программа пройдет 7 октября в парках на Заречной и Солнечной.

В парке на Заречной приглашаем всех на семейный квест, интерактивный спектакль, интеллектуальную программу и тренинг «Мир эмоций» в 13:00.

В свою очередь, спортивная программа стартует здесь 6 октября с активной разминки и осенней ОФП в 12:00.

7 и 9 октября приглашаем всех на забег «В закат» в 20:00, а 11 октября в 9:00 — на утренний дружеский старт «5 верст».

В парке на Солнечной культурная программа 7 октября стартует в 15:00. Здесь также для вас семейный квест, интеллектуальная программа, интерактивный спектакль и тренинг «Мир эмоций».

6 октября здесь пройдут спортивные активности: разминка и осенняя ОФП, начало в 10:40.

В парке Пехорка культурная программа состоится 9 октября. Здесь для вас: семейный квест, интеллектуальная и интерактивная программа. А также тренинг «Мир эмоций». Начало в 14:00.

Спортивные мероприятия в парке пройдут 8 и 9 октября. 1 октября приглашаем всех на скандинавскую ходьбу в 14:00. 2 октября в 14:00 также состоится скандинавская ходьба, а в 15:20 — веселые старты.

В Пестовском парке и Ольгинском лесопарке культурная программа будет проходить 9 октября.

В Пестовском парке в программе: интерактивная, интеллектуальная программы, детская дискотека и лекторий. Начало в 15:00.

В Ольгинском лесопарке для вас активные игры и и интеллектуальная программа, начало в 12:00.

7 и 9 октября в 12:00 приглашаем всех в Пестовский парк на скандинавскую ходьбу. А 11 октября в 9:00 на дружеский старт «5 верст».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.