Тренеры-преподаватели из Подмосковья получили свидетельства на покупку жилья

Свидетельства вручил первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

Обладателями свидетельств в 2024 году стали: тренер-преподаватель по легкой атлетике спортивной школы «Орион» городского округа Балашиха Кристина Угарова, тренер-преподаватель по адаптивному спорту спортивной школы «Авангард» городского округа Мытищи Владислав Самарин, тренер-преподаватель по хоккею областной спортивной школы олимпийского резерва Максим Яшин, тренер-преподаватель по волейболу Одинцовской спортивной школы олимпийского резерва Анна Евстифеева и тренер-преподаватель по тхэквондо областного училища олимпийского резерва № 1 Шамсутдин Гамзатов.

«В этом году еще пять тренеров-преподавателей получили жилищные свидетельства. Это важная мера поддержки, которая позволяет нам создавать комфортные условия для наших специалистов. Всего за семь лет действия программы в Московской области ее участниками стали 66 тренеров», — приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова.

Тренер Кристина Угарова работает в спортивной школе уже три года, готовит группу, в которую входят 52 спортсмена, пятеро из которых являются членами сборной Московской области. В 2023 году трое ее воспитанников становились чемпионами и призерами всероссийских соревнований.

Владислав Самарин имеет тренерский стаж пять лет, в Московской области работает тренером-преподавателем по адаптивному спорту (спорт лиц с поражением ОДА, спорт ЛИН, спорт слепых). Тренирует группу начальной спортивной подготовки и две спортивно-оздоровительные группы. Один из его воспитанников входит в состав сборной России по спорту лиц с поражением ОДА в дисциплине легкая атлетика. В 2023 году подопечный Владислава Самарина стал чемпионом России и победителем Кубка России.

Тренер Шамсутдин Гамзатов семь лет занимается подготовкой спортсменов по виду спорта «тхэквондо» в Одинцове. 46 его воспитанников входят в состав сборной Московской области, семь выступают в составе сборной России. Его воспитанники становились победителями Спартакиады учащихся, призерами первенства России и чемпионата России.

Тренер Максим Яшин уже восемь лет работает тренером-преподавателем в областной «СШОР по хоккею» в Мытищах. Десять его подопечных спортсменов входят в состав сборной Московской области. В 2022 и 2023 команда становилась победителем первенства региона. В 2024 десять спортсменов в составе сборной Московской области завоевали серебряные медали Всероссийской Спартакиады.

«Это большое дело — получить квартиру. Приятно, что в Московской области есть такая форма поддержки для тренеров. Я родом с Урала, начинал свой хоккейный путь в Челябинске, в спортшколе „Трактор“. В 2015 году вместе с семьей переехали в Мытищи. С тех пор работаю здесь уже на протяжении восьми лет. Про программу поддержки я узнал около трех лет назад, подавал заявки и вот меня включили. Огромное спасибо правительству Московской области за эту помощь», — прокомментировал Максим Яшин.

Анна Евстифеева четыре года работает тренером по волейболу в Одинцове. В 2024 году команда юношей под ее наставничеством выиграла первенство Московской области, еще одна юношеская команда стала серебряными призерами регионального первенства. Двое спортсменов в составе сборной Подмосковья завоевали серебряные медали на первенстве России 2024 года.

«Позвонил директор спортшколы и сказал, что министерство спорта Московской области выдает мне сертификат. Я как раз была на стадионе, занималась с детьми, и тут такая новость. Было очень приятно. Мы уже подобрали квартиру, и готовы в скором времени переехать. Дети очень ждут. В спортшколе я работаю уже больше четырех лет и набрала хороших ребят, которые показали прекрасный результат. Я люблю детей и люблю спорт, эта профессия просто создана для меня», — поделилась впечатлениями Анна Евстифеева.

Участниками программы могут стать тренеры-преподаватели и тренеры-преподаватели по адаптивной физической культуре, имеющие стаж работы по специальности не менее 3 лет. Кроме того, при отборе участников учитываются: наличие квалификационной категории, почетных спортивных званий и наград, а также наличие воспитанников в составе сборных команд.

По условиям программы участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Узнать подробнее об условиях получения соципотеки для тренеров-преподавателей можно на сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.