Тренеров продавцов маркетплейсов заставят получить лицензии
Школы цифровой торговли предложили сертифицировать в России
Школы цифровой торговли, обучающих работе в маркетплейсах, предложили сертифицировать в России, пишет RT.
С инициативой к правительству обратилось Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ).
«Подобные курсы, тренинги и школы ─ очевидная разновидность инфобизнеса. Людям обещают заоблачные доходы и продажи, однако единственная цель организаторов — заработать», — говорится в тексте письма.
В ФОСТ предложили обязать авторов и организаторов таких курсов проходить обязательную сертификацию и подтверждение своих компетенций у экспертов крупнейших российских маркетплейсов, говорится в статье.