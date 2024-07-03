Тренеров продавцов маркетплейсов заставят получить лицензии

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Школы цифровой торговли, обучающих работе в маркетплейсах, предложили сертифицировать в России, пишет RT .

С инициативой к правительству обратилось Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ).

«Подобные курсы, тренинги и школы ─ очевидная разновидность инфобизнеса. Людям обещают заоблачные доходы и продажи, однако единственная цель организаторов — заработать», — говорится в тексте письма.

В ФОСТ предложили обязать авторов и организаторов таких курсов проходить обязательную сертификацию и подтверждение своих компетенций у экспертов крупнейших российских маркетплейсов, говорится в статье.