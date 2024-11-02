Треки из последнего альбома «Касты» хотят проверить на экстремизм

По их мнению, в треках звучит слишком много ненависти к РФ, а также лозунгов в поддержку Украины. В композиции «Эмигрант-эмигранту» исполнители признаются в своей помощи украинской армии и призывают слушателей поступить аналогично.

Рэперы из «Касты» покинули Россию сразу после начала спецоперации. Сейчас они выступают в клубах по всей Европе и в ряде стран СНГ. На своих концертах музыканты часто эмоционально поддерживают Украину и разворачивают ее флаг.

Влади, один из лидеров группы, еще в 2022 году пытался избавиться от российской недвижимости, выставив на продажу 3-комнатную квартиру в Ростове — 100 «квадратов» за 20 млн рублей. Но покупатель на квартиру нашелся только в 2023 году, а само жилье подешевело примерно на 5 млн рублей.

Сейчас у рэпера в РФ осталось ООО «Респект Продакшн», но оно погрязло в долгах и судебных исках. Остальные участники группы свою недвижимость в России пока не распродали, на квартирах — большие долги за коммуналку.