Трехлетнего мальчика в трусиках нашли на пороге петербургского ЗАГСа

Трехлетнего мальчика в майке и трусиках нашли на пороге ЗАГСа в Санкт-Петербурге. К настоящему моменту полицейские отыскали маму ребенка, сообщает 78.ru .

Инцидент произошел в районном ЗАГСе на Капитанской улице. Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили в учреждении трехлетнего мальчика без обуви и верхней одежды. Ребенок пришел в ЗАГС и заявил, что ищет маму.

Выяснилось, что мама оставила ребенка дома и пошла на улицу гулять с собакой. Мальчик вышел из квартиры, где его плачущего и заметил прохожий, после чего завел в здание ЗАГСа. Ребенок рассказал, что живет в соседней многоэтажке на 11-м этаже.

Правоохранители отравились по адресу и нашли маму ребенка, которая возвращалась с прогулки с собакой.

