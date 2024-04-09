Трех сатанистов-убийц приговорили к длительным срокам в Подмосковье

Андрей Т. и Ольга Б. начали свою деятельность в 2016 году, когда они пригласили свою подругу на поход в лес Карелии, где связали ее и нанесли множество ударов обрядовыми ножами. Через 2 месяца они повторили свой поступок с общим знакомым, пригласив его в лес, где провели сатанинский ритуал вместе с двумя другими участниками, Татьяной Д. и Александром П.

Двух фигурантов арестовали в начале 2021 года. Они были замечены в торговле наркотиками, в частности, героином и мефедроном. Во время расследования этого дела выяснилось, что на подозреваемых «висят» еще и два убийства. Вскоре после этого были арестованы и их сообщники.

Сегодня Мособлсуд вынес сатанистам приговоры — Андрею Т. пожизненное, Александру П. — 15 лет и Татьяне Д. — 13 лет. Они будут отбывать наказание в колониях строгого режима. Ольгу Б. осудили в 2023 году. Ее отправили в колонию на 14 лет.