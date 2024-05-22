Генштаб ВСУ: покровское направление стало самым напряженным по всему фронту

Покровское направление в ДНР, которое в России называют красноармейским, стало самым напряженным для украинской армии, пишет РИА Новости со ссылкой на Генштаб ВСУ.

«Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения… На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения маневра», — сказано в сообщении.

Также украинское командование сообщает о «тяжелых боях» в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.

Ранее президент Владимир Зеленский признал, что обстановка на направлениях Покровское, Лиманское, Времевское, Краматорское и Купянское остается для ВСУ очень сложной.

Замначальника главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий также указал, что положение Украины столь же тяжелое, как в первые дни российской спецоперации, и оно может дополнительно ухудшиться.