Муфтий Аляутдинов: запрет никаба в России спровоцирует напряженность

Он прокомментировал предложение главы Совета по правам человека Валерия Фадеева.

«Сегодня Россия выходит на новый уровень в укреплении отношений со странами Востока. Сложно представить, что это будет возможно в случае, если в России никаб будет под запретом», — указал Аляутдинов.

Муфтий полагает, что подобные действия приведут к недовольству мусульман в России, а запрет может нарушить Конституцию страны. При этом совет улемов Духовного управления мусульман, по словам Аляутдинова, готов обсудить с властями предлагаемую инициативу.