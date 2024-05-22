Муфтий Аляутдинов: запрет никаба в России спровоцирует напряженность
Попытки запретить ношение никаба в России рискуют спровоцировать напряженность, заявил зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в беседе с РБК.
Он прокомментировал предложение главы Совета по правам человека Валерия Фадеева.
«Сегодня Россия выходит на новый уровень в укреплении отношений со странами Востока. Сложно представить, что это будет возможно в случае, если в России никаб будет под запретом», — указал Аляутдинов.
Муфтий полагает, что подобные действия приведут к недовольству мусульман в России, а запрет может нарушить Конституцию страны. При этом совет улемов Духовного управления мусульман, по словам Аляутдинова, готов обсудить с властями предлагаемую инициативу.