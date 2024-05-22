Подозреваемые в убийстве семи человек под Херсоном могут получить пожизненное

Подозреваемые в убийстве семи человек в Абрикосовке могут получить пожизненные сроки, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Расследованием дела занимается Главное военное следственное управление российского Следкома. Фигурантам дела предъявлены обвинения по 105-й статье УК («Убийство»), 2 часть, пунктам «а», «ж», «и», «к», а также 167-й статье («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), часть 2.

Отмечается, что двоих мужчин задержали под Херсоном за убийство семи человек, в числе которых был глава поселка Абрикосовка. Подозреваемые собирались поселиться в населенном пункте, однако глава поселения заявила, что пустых домов нет.

Фигуранты дела сожгли два дома при помощи топлива и гранат. Также они пытались поджечь еще одной здание. По предварительной информации, они находились в состоянии сильного опьянения.