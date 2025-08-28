Травмы и недоверие: почему собакам не нужно надевать строгие ошейники

Некоторые собаководы используют строгие ошейники для обучения и прогулок с питомцами. Им кажется, что в них пес более послушный, его проще контролировать и обучать, но это заблуждение, которое может привести к опасным последствиям, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Травмы и усугубление проблем

«Строгий ошейник в руках неграмотного и неопытного собаковода причинит только вред собаке. Помимо того, что можно легко травмировать питомца, ношение такого ошейника может усугубить проблемное поведение собаки. Важно комплексно и вдумчиво подходить к воспитанию питомца. Чаще всего ношение такой амуниции ничем кроме безграмотности и лени хозяина не обосновано», — сказал Голубев.

Он напомнил, что использование строгих и электрических ошейников запрещено в Российской кинологической федерации. За нахождение собак в такой амуниции на выставках и официальных мероприятиях по дрессировке может грозить дисквалификация.

Как работает строгий ошейник

Строгий ошейник — это аксессуар, на внутренней части которого располагаются шипы. Принцип действия прост — при нежелательном поведении хозяин натягивает или дергает поводок, шипы вдавливаются в кожу шеи, вызывая неприятные ощущения у собаки. Чтобы избавиться от болезненных ощущений, питомец будет избегать любого поведения, которое провоцирует рывок поводка. Иными словами, для воспитания и коррекции поведения используется дискомфорт и страх.

«Использование строгого ошейника приводит к тому, что собака начинает ассоциировать свои определенные действия с получением боли. Кроме того, некоторые питомцы со временем начинают воспринимать своего владельца как источник возникновения этой боли. В этом случае взаимоотношения между хозяином и собакой выстраиваются с помощью применения физической силы, а не коррекции проблемы и постоянной работой с питомцем. Очевидно, что выстроить доверительные отношения, применяя такую тактику, просто невозможно», — пояснил кинолог.

Он подчеркнул, что в руках неопытного собаковода строгий ошейник может стать инструментом, который усугубит нежелательную поведенческую реакцию. Кроме того, неаккуратные действия могут травмировать животное.

Как исправить поведение собаки

По его словам, нежелательное поведение не исправить с помощью строгого ошейника. Собака может стать более нервной, раздражительной, пугливой. Если, например, хозяин использует такой ошейник, чтобы отучить питомца тянуть на прогулке, то есть вероятность, что пес будет слушать команды и перестанет тянуть только на какое-то время. Животное еще может адаптироваться к постоянному болевому ощущению, эффект от ошейника пропадает, команда так и не освоена, при этом хозяин потерял доверительное отношение с собакой.

Если питомец имеет серьезные проблемы с поведением, важно обращаться за помощью к специалисту, а не пытаться решить этот вопрос с помощью ошейника. Самостоятельная коррекция поведенческих отклонений собаки неопытным владельцем при помощи строгих ошейников приведет только к усугублению этих проблем.