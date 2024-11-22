Трава не зеленее: стоит ли уходить на новую работу вместе с бывшим начальником

Управляющий партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов заявил, что выход на работу к бывшему начальнику — не лучшее решение: 75% сотрудников в таких случаях терпят фиаско.

«Перспектива сменить работу и пойти вслед за бывшим руководителем может казаться заманчивой. Многим кажется, что там „трава зеленее“ и бывший руководитель плохого не посоветует, ведь он вас уже оценил по достоинству и хочет для вас лучших карьерных перспектив», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, часто бывает так, что сотрудники уходят с хороших позиций вслед за начальниками в стартапы, а те, например, прогорают. Потом этим кандидатам сложно найти работу: на сегодня на рынке вакансий не так много предложений для работников среднего и высшего звена.

В этих случаях обязательно нужно учитывать риски. Часто бывшие начальники используют подчиненных, взваливая на них большой пласт работы, но проект не «взлетает», также подчеркнул эксперт.