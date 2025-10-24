Траты согласовывать, не отказывать в сексе: россиянин создал конституцию семьи

Житель ЯНАО придумал семейную конституцию с санкциями за отказ жены от секса

Житель ЯНАО придумал домашнюю семейную конституцию. По этому «документу» в случае отказа от секса жена обязуется покинуть квартиру в течение семи дней (исключение — только тяжелая болезнь), сообщает Baza .

Вдохновением к семейной конституции у мужчины послужили цитаты психолога Михаила Лабковского и апостола Павла.

Супруги прожили 24 года в браке (сейчас им в районе 45 лет), воспитывают двоих детей. У них есть имущество в разных регионах страны и проблемы в отношениях из-за патриархального абьюза.

Муж ранее трудился в сфере образования и любил всеми управлять. Его супруга не выдержала давления и решила подать на развод, но мужчина не хотел ее отпускать. Через некоторое время он принес жене «соглашение о примирении», которой выглядело как сарказм.

В «договоре» было написано, что:

Все траты свыше 5 тыс. рублей должны быть согласованы.

Вводится полный контроль над семейным чатом в мессенджере.

Супруга должна являться в постель без дополнительного уведомления, толчки ж****, локтем, плечом — запрещены.

Отказа в сексе быть не может. Фразы «Помоги себе сам», «Вспомни как в армии», «Только не сегодня» — категорически запрещены. Сексуальные игрушки с электроприводом — нельзя.

Все имущество оформляется на мужа, кредитный договор — на жену.

При разводе супруги заключили соглашение, по которому бывшей жене досталась только небольшая часть совместно нажитого имущества. Женщина очень хотела обрести свободу, поэтому не спорила, а просто уехала в другой город, где наладила личную жизнь и снова вышла замуж.

Узнав об этом, экс-супруг подал в суд, чтобы аннулировать соглашение и заново разделить совместно нажитое имущество. Суд встал на его сторону. Поэтому за свободу женщине нужно будет снова «заплатить».

