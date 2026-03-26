Транзакция на входе: российских невест возмутила платная примерка свадебных платьев

Сеть заполонили возмущения невест, которые теперь вынуждены платить деньги, чтобы примерить свадебные платья. Популярные салоны требуют оплату за камерные примерки нарядов в выходные дни. Причина — высокий сезон и большой спрос.

За 3 тыс. рублей невесте обещают комфортную атмосферу, фирменный халат, бьюти комплименты и другие сюрпризы. Также обещают, что стоимость примерки засчитывается при покупке платья. В будние дни услуга пока еще остается бесплатной.

Потенциальные клиенты салона обрушились с гневными комментариями. Многие отметили, что офлайн-магазины как раз существуют для того, чтобы вещи можно было примерить. По факту с людей берут оплату за воздух, чашку кофе и халат, который может даже не понравиться клиенту.

– «Свадебная индустрия все больше и больше удивляет подходом. Раз есть приставка слова „свадебное“, то нужно за все платить х2 и уже даже за примерку», – пишет одна из пользовательниц.

Другая отмечает, что из эмоционального и вдохновляющего процесса примерку свадебного платья превратили в транзакцию с барьером на входе.

«А если невесте не понравится платье? Тогда салон хоть что-то зарабатывает, а не просто заплатит оклад сотруднику. Просто хороший дополнительный заработок из воздуха», – добавила еще одна комментаторша.

Решением платить по 3000 рублей за примерку свадебного платья возмутилась и столичный блогер, которая в 2025 году также была невестой. Она отметила, что свадьба в России сегодня — это около 1 млн рублей, при этом нужно постараться, чтобы уложиться в эту сумму.

«Так тут еще предлагаются дополнительные все эти наценки. Для меня непонятно, за что. Потому что у свадебных платьев, когда ты их покупаешь, все равно существует бешеная наценка, иногда в 300%. И все равно, несмотря на это, бизнес решает, что им мало», — высказалась блогер в Сети.

Под постом мнения подписчиков разделились. Большая часть девушек, в том числе тех, кто работал в свадебных салонах, поддержали решение магазина. Они отметили, что якобы клиенты часто приходят, развлекаются, мерят по 20-30 платьев, а затем удаляются. При этом сотрудник салона — не просто продавец, а стилист, который помогает в примерке, дает советы, подбирает аксессуары.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.