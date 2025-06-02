Транспортную телекоммуникационную сеть обновят в Московской агломерации и 27 регионах РФ

МТС начала второй этап масштабного проекта по модернизации транспортной телекоммуникационной сети в России: до конца 2028 года компания полностью обновит транспортную инфраструктуру с заменой иностранного оборудования на отечественное в 29 регионах страны, включая Москву и область, сообщает пресс-служба компании.

В 2025–2028 годах компания заменит в 29 субъектах РФ более 12 тыс. сетевых элементов — узлы на региональных транспортных сетях — и установит инновационную систему управления сетью, которая обеспечит ее мониторинг и контроль и будет предоставлять аналитику для более эффективного управления трафиком и повышения надежности инфраструктуры.

Это позволит до 10 раз увеличить производительность сети, повысит пользовательские скорости передачи данных и качество связи, стимулирует внедрение новых сервисов и ускорит переход к стандарту 5G.

«Помимо очевидного повышения качества и надежности сервисов, которое ощутят на себе все наши клиенты, радикально улучшится техническое состояние и экономика транспортной инфраструктуры — в более чем трети регионов России мы избавимся от „зоопарка“ устаревшего оборудования, получим новую единую и оптимизированную архитектуру с гарантийным обслуживанием, однородную и быстро масштабируемую сеть и самое главное — значительный запас пропускной способности сети на несколько лет вперед, что позволит нам развертывать сети 5G в регионах и выводить на рынок современные цифровые сервисы и решения», — сказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

В сообщении уточняется, что морально и физически устаревшее оборудование иностранных вендоров в большинстве регионов будет заменено на продукцию российского производителя ООО «Бифорком Тек».

На первой стадии проекта в 2023–2024 годах МТС модернизировала транспортную сеть с использованием отечественного оборудования вдоль Черноморского побережья Краснодарского края и в Карачаево-Черкесской Республике. В этом году — в Республике Калмыкия.

Модернизация будет проходить от региона к региону и завершится в 2028 году в Московской агломерации. Инвестиции в проект составят около 22 млрд рублей.