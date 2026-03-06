Трамп предложил реформу выборов для ограничения почтового голосования

Президент США Дональд Трамп анонсировал закон «О спасении Америки», который ужесточает правила голосования. Политолог Малек Дудаков считает, что инициатива направлена против демократов, сообщает Газета.ru .

Трамп сообщил в соцсети Truth Social о подготовке закона «О спасении Америки», который вводит ограничения в избирательной системе и социальной сфере. Документ предусматривает ужесточение контроля за голосованием и изменение ряда процедур.

Американист Малек Дудаков заявил, что республиканцы пытаются провести законопроект через палату представителей, чтобы затем вынести его на рассмотрение сената. Перспективы принятия он назвал неопределенными.

«Этот законопроект полностью перекроет демократам возможность пользоваться их привычными махинациями на выборах», — пояснил Дудаков.

По его словам, инициатива ограничит голосование по почте: воспользоваться им можно будет только при наличии уважительных причин. Также документ обяжет все штаты требовать удостоверение личности при голосовании — сейчас в 14 штатах это не обязательно.

Эксперт отметил, что демократы выступают против нововведений. При этом он усомнился, что Трампу удастся реализовать реформу до промежуточных выборов в конгресс. В случае победы демократов принять закон станет значительно сложнее.

