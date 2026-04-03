Трагический праздник: игумен напомнил историю Вербного воскресенья

Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) — праздник, в который христиане вспоминают одно из важнейших событий евангельской истории. Но чтобы понять всю его глубину и смысл, следует вспомнить предшествующие события, сообщил РИАМО настоятель Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря игумен Варфоломей (Коломацкий).

«Каждую весну в Иерусалим стекались паломники, чтобы встретить праздник Песах, посвященный выходу еврейского народа из египетского плена. Туда же направился Иисус с учениками», — напомнил игумен.

По его словам, перед отправлением в столицу Христос пришел в дом друзей в Вифании, предместье Иерусалиме, где жили сестры Марфа, Мария и их брат Лазарь, которые неоднократно оказывали Иисусу гостеприимство. По дороге в Вифанию он узнает, что его друг Лазарь умер. У встреченной Марии Господь спросил, верит ли она тому, что всякий верующий в Христа вовек не умрет. И женщина, оплакивающая смерть брата, ответила: «Господи! я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир».

Как отметил священник, Лазарь по традиции был погребен в пещере, и люди, сопровождающие Иисуса, говорили, что пошел четвертый день после смерти и покойный «начал смердеть». Но Христос велел отвалить камень и начал молиться, а по окончании велел: «Лазарь! Иди вон!». К изумлению собравшихся из пещеры вышел Лазарь, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Свидетели чуда уверовали, что Иисус — Сын Божий. А известие об оживлении разнеслось по всей Палестине.

«Поэтому, когда в воскресенье Господь вошел в Иерусалим, его встречали с ликованием, устилая его путь пальмовыми ветвями, как царю. Толпа горожан кричала „Осанна“, что означает „Спасай нас“. Спасение виделось встречающим в освобождении от римской оккупации. К удивлению горожан, Христос въехал в Иерусалим не на коне, а на ослике, желая показать, что царство его — „не от мира сего“. Ученики думали, что Иисус идет на трон, а Он шел на Крест», — добавил игумен Варфоломей.

Он уточнил, что пройдет всего четыре дня и в пятницу Страстной недели та же самая толпа будет кричать «Распни его!».

«Сегодня православные, чествуя Иисуса, тоже находятся в предчувствии грядущей Страстной недели. Мы приходим в храм с веточками вербы в память о пальмовых ветвях и встрече Спасителя в Иерусалиме», — поделился собеседник.

По его словам, Вербное воскресенье — трагический праздник перехода Великого поста к Страстной седмице, но он также напоминает христианам о грядущей Пасхе.

Вербное воскресенье — христианский праздник, отмечаемый за неделю до Пасхи (в 2026 году он выпадает на 5 апреля).

