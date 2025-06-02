Традиционный флешмоб «Подмосковье читает Пушкина» стартует 6 июня

6 июня в День русского языка и день рождения Александра Пушкина, в Московской области пройдет традиционный флешмоб «Подмосковье читает Пушкина». Мероприятие направлено на популяризацию русской классической литературы и привлечение внимания к творчеству великого поэта, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

К участию приглашаются жители Подмосковья всех возрастов: школьники, студенты, педагоги, работники культуры и все желающие. Для этого необходимо записать видео с исполнением отрывка из произведений Пушкина и разместить его в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом #ПодмосковьеЧитаетПушкина.

В ведомстве отметили, что в 2024 году в акции приняли участие более 5 тысяч человек из всех муниципалитетов региона.

Флешмоб способствует сохранению литературного наследия, развитию творческой активности населения и укреплению культурных связей между поколениями. Кроме того, проект позволяет в доступной форме приобщиться к русской поэзии и создать коллективный медиаконтент, посвященный национальной классике.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы – все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», - заявил губернатор.