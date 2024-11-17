Традиционный фестиваль «Живи, танцуя» прошел в Мытищах

Участников и гостей фестиваля ждали профессиональные площадки для выступлений, благотворительная ярмарка изделий, изготовленных детьми с ограниченными возможностями, увлекательные мастер-классы, игровые зоны и многое другое. Но главным событием стала возможность выйти на профессиональную сцену и показать свои способности. В приветственном слове от имени главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой начальник управления по физической культуре и спорту Дмитрий Герман отметил, что география фестиваля с каждым годом становится шире, а количество участников — больше.

«Это говорит о его востребованности. Сегодня на этой сцене выступят 40 коллективов из 27 городов пяти федеральных округов, а в целом это 470 человек. Фестиваль — замечательная площадка для общения и знакомств, которая собирает особые коллективы и солистов уже в восьмой раз», — сказал Дмитрий Герман.

Сами участники называют этот проект самым классным, крутым инклюзивным фестивалем, потому что в одном месте можно получить огромное количество тепла, добра и положительных эмоций, познакомиться с множеством талантливых коллективов и солистов, которые уносят зрителей в океан творчества и гармонии. Как отметила руководитель коллектива «Радость», занявшего на фестивале второе место, Наталья Стрельцова, они обязательно приедут на фестиваль и на следующий год. А переходящий Кубок второй год подряд достался коллективу «Ступени» из города Череповец. Благодаря поддержке партнеров фестиваля, в том числе генеральному партнеру и одному из организаторов — школе танцев «Акварель Dance» из Мытищ, призы получили не только победители. Они достались всем артистам, их педагогам и хореографам. Свои пожелания и слова поддержки участникам отправили балерина и первая солистка Большого театра Анна Тихомирова, народная артистка РС Диана Гурцкая.

Полная трансляция фестиваля по ссылке.

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