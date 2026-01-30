Тотальный диктант в 2026 году пройдет 18 апреля

Ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих "Тотальный диктант - 2026" пройдёт 18 апреля. Об этом сообщили на официальном портале проекта.

Цель мероприятия — продемонстрировать, что грамотность имеет значение для любого человека; доказать, что изучение русского языка — это сложная, но интересная и ценная работа; сплотить тех, кто умеет или стремится грамотно писать и говорить на русском.

Тотальный диктант — это народная инициатива, реализуемая силами добровольцев и энтузиастов. Организатором выступает фонд «Тотальный диктант» из Новосибирска. Ежегодно специально для акции известный автор готовит уникальный текст. Принять участие в диктанте может каждый, без ограничений по возрасту, полу, уровню образования, религии, профессии, семейному статусу, интересам или политическим убеждениям.

Политические движения, религиозные и идеологизированные организации не могут выступать в роли координаторов, партнеров или спонсоров проекта. Органы государственной власти и коммерческие предприятия не могут быть координаторами, но имеют возможность стать партнерами или спонсорами акции как на местном, так и на общероссийском уровне.