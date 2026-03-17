Тотальная слежка: как гаджеты могут наблюдать за человеком в квартире

Эксперт Белый: умная колонка — это «жучок», который может следить за человеком

Умная колонка — это идеальный «жучок», который вы добровольно поставили в спальне. Если девайс внезапно активируется без кодовой фразы, хаотично мигает светодиодами в тишине или заметно греется в режиме ожидания — это верные признаки компрометации. Об этом РИАМО сообщил эксперт по кибербезопасности Вадим Белый.

«Хакеры редко ломают само „железо“, они перехватывают доступ к вашему облачному аккаунту или домашнему Wi-Fi. Зайдите в админку роутера: если видите гигабайты исходящего трафика от колонки ночью, когда все спят, немедленно сбрасывайте настройки до заводских и меняйте пароли», — сказал Белый.

Но колонка — лишь верхушка айсберга. Шпионить может любой гаджет, имеющий выход в сеть. Лидеры антирейтинга безопасности — дешевые видеоняни и IP-камеры с дефолтными паролями, к которым подключаются за секунды. Роботы-пылесосы строят детальные 3D-карты вашей квартиры, а Смарт-ТВ со встроенными микрофонами слушают разговоры для таргетинга рекламы.

«Самый надежный щит — это цифровая гигиена: изолируйте все „умные“ устройства в отдельную гостевую сеть Wi-Fi и всегда включайте двухфакторную аутентификацию», — заключил эксперт.

