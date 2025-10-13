В этом году конкурс собрал более 500 заявок. После трех этапов тщательного отбора в финал вышли 10 девушек в возрасте от 18 до 22 лет.

Финальный этап включает в себя несколько испытаний. Участницы представят видеовизитки, ответят на интеллектуальные вопросы в викторине и продемонстрируют свои способности в дефиле в вечерних платьях, выбранных в соответствии с темой — «а ля рюс».

Победительница конкурса «Мисс Московская область — 2025» получит не только титул, но и переходящую корону. Девушка, завоевавшая этот титул, станет лицом региона и будет представлять Подмосковье на конкурсе «Мисс Россия — 2026».

4 октября, в конкурсе «Мисс Россия» победила Анастасия Венза из Подмосковья. Она будет представлять нашу страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная — 2025».