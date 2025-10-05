Анастасия Венза из Подмосковья стала «Мисс Россия 2025»
В финале национального конкурса красоты «Мисс Россия 2025» выбрали победительницу. Новой обладательницей короны стала Анастасия Венза из Московской области, сообщается на сайте конкурса.
Первой вице-мисс выбрана Алена Лесняк из Керчи, а второй вице-мисс стала Виктория Макарова из Сестрорецка.
Финал провели 4 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village». В конкурсе принимали участие 50 красавиц со всей страны.
Анастасия Венза учится в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Она увлекается верховой ездой и вдохновляется историями успешных женщин. Девушка мечтает создавать и поддерживать благотворительные медицинские проекты и посетить озеро Байкал.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.