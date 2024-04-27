Торжественный запуск фонтана прошел в округе Серебряные Пруды

В рамках областного субботника «Весенняя перезагрузка» в поселке Серебряные Пруды торжественно открыли единственный в округе фонтан. В летний зной фонтан является одним из островков прохлады для жителей, передает пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.

Известно, что уже более десяти лет одним из излюбленных мест для отдыха для жителей и гостей городского округа Серебряные Пруды является площадка у фонтана на площади Столярова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.