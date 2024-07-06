Торжественное закрытие военно-спортивной игры «Победа» прошло в Подмосковье

Торжественное закрытие самой масштабной военно-спортивной игры «Победа» прошло в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот», сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

Сильнейшей стала команда из Ярославской области, на втором месте — Вологодская область, на третьем — Нижегородская. Волгоградская область и Красноярский край расположились на четвертой и пятой позициях соответственно.

Почетными гостями церемонии награждения стали зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Валяев; министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе; первый замсекретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров; директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов; председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров и др.

От имени Минобороны РФ победителей поздравил первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Сергей Гусев.

«Ребята, я всех вас поздравляю, вы все большие молодцы, кто сегодня здесь стоит. Каждый из вас — победитель! Приятно наблюдать, как вы развиваетесь с каждым годом, как становитесь сильнее, результативнее, вы настоящий образец для всей молодежи. Гордимся вами!» — поприветствовала юнармейцев Екатерина Швелидзе.

Отдельные теплые слова министр передала команде «Патриоты Подмосковья», представлявшей регион на соревнованиях, и ее капитану Екатерине Малай.

Юнармия Московской области — одно из самых стремительно развивающих движений на территории региона. Сейчас оно насчитает уже более 54 тыс. юнармейцев. Ребята навещают ветеранов, ухаживают за памятниками, отвозят помощь на Донбасс, пишут письма со словами поддержки участникам СВО и др.

Команде-победительнице вручили флаг Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Все призеры получили сертификаты на спортивный инвентарь от 40 тысяч до 150 тыс. рублей. В этом году игра объединила более 140 тысяч ребят на муниципальных и региональных этапах, а на финал приехали сильнейшие юнармейцы со всех регионов страны.

После церемонии награждения состоялся концерт, на котором выступили певица Юта, финалист проекта «Голос» Василий Пасечник и рэпер Леван Горозия.

Военно-спортивная игра «Победа» проходит при поддержке Минобороны РФ, министерства просвещения РФ и Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил губернатор.