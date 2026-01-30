Торжественное вручение первых паспортов состоялось в Красногорске

Этот момент стал для ребят настоящим порогом во взрослую жизнь, наполненным глубоким смыслом и ответственностью. Глава городского округа подчеркнул важность этого события в контексте года единства народов России, который был объявлен президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

Дмитрий Владимирович Волков отметил, что получение паспорта — это не только формальность, но и возможность для молодых людей проявить свои лучшие качества. Он призвал равняться на старших, чтить традиции поколения первостроителей, изучать историю и стремиться трудиться на благо родной земли.

Глава городского округа подчеркнул, что в этом наследии эпох важно следовать своему сердцу, гордиться Родиной и верить в свои силы. «Пусть паспорт всегда будет для вас символом чести, патриотизма и созидания! А ваш путь будет светлым и наполненным настоящими свершениями», — сказал Дмитрий Владимирович Волков.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.