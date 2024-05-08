Торжественное мероприятие ко Дню Победы состоялось в Ступине

В преддверии Дня Победы в Доме культуры «Металлург» прошло мероприятие, посвященное памяти героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

«День Победы — священный праздник. 79 лет назад наши отцы и деды подарили мир и свободу от фашизма всему человечеству, пройдя через множество испытаний. Почти 15 тыс. ступинцев участвовало в боях, 14 тыс. награждены орденами и медалями за боевые заслуги и доблестный труд. Не вернулись с войны 12 тыс. земляков. Не зная отдыха и сна, в городах и селах ковали победу труженики тыла. Страна жила под девизом „Все для фронта! Все для Победы!“. Одним из этих городов был и наш Ступино, которому в 2021 году присвоено почетное звание „Город трудовой доблести“. Сегодня молодое поколение продолжает великое дело защиты Родины. Мы отдаем дань бесконечного признания всем нашим воинам, их ежедневному подвигу. С Днем Победы!» — поздравил присутствующих глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

К поздравлению присоединились депутат Государственной Думы Александр Коган и председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев.

Юнармейцы в знак благодарности за трудовой и ратный подвиг в годы войны и послевоенное время преподнесли ветеранам цветы и подарки.

Священная война потребовала неимоверного напряжения сил, но люди выстояли и победили. Артисты в годы войны вместе с народом были на передовых рубежах и поднимали дух солдат. Музыка несла заряд бодрости и добра.

Продолжился вечер праздничным концертом. Творческий подарок преподнесли солисты Ступинской филармонии и оркестр народных инструментов «Мелодии России». Со сцены прозвучали любимые песни военных лет, которые подпевал весь зрительный зал.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.