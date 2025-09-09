Торжественная церемония бракосочетания прошла в День округа в шатурском парке

Мария и Данила выбрали дату празднования Дня муниципльного округа Шатура, чтобы скрепить свой союз узами брака. Торжественная регистрация прошла в беседке на набережной искусственного пруда в парке им. Гагарина, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Родные и близкие разделили с молодоженами важность и трогательность момента.

Молодые люди Мария и Данила — шатуряне, познакомились еще в юности, а встречаться начали спустя годы. История их отношений простая: Данила написал в соцсети Марии, пригласил ее на прогулку, и вот уже пять лет, как они не растаются.

Поздравил молодоженов заместитель главы муниципального округа Шатура Илья Климов. Подарком для молодой семьи стал телевизор.

Выездная торжественная регистрация проводится бесплатно. В муниципальном округе Шатура провести официальную регистрацию брака можно в городских парках Шатуры и Рошаля. В парке им. Гагарина и парке «Крестов Брод» оборудованы специальные локации.

Подать совместное заявление и забронировать дату бракосочетания без посещения ЗАГСа можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.