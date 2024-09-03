Торжественная линейка прошла в МАОУ Свердловская СОШ № 2 Лосино-Петровского

В МАОУ Свердловская СОШ № 2 Лосино-Петровского 2 сентября прозвенел первый звонок. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Также в рамках всероссийского проекта «Навигаторы детства» в школе прошла акция «Самолётик будущего». Обучающиеся 11 класса нашей школы изготовили и подарили первоклассникам символ акции — самолетик, на котором написаны напутственные слова на первый их в жизни учебный год.

После школьники отправились на первый в этом учебном году урок «Разговоры о важном», на котором обсудили образ будущего.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.