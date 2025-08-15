Торжества в честь 100-летия Озер начались с возложения цветов к мемориалу «Погибшим воинам города Озеры» у Вечного огня и к бюсту дважды Героя Советского Союза, маршала Михаила Катукова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отдать дань памяти героям-озерчанам и выразить глубокую признательность поколению победителей пришли глава городского округа Коломна Александр Гречищев, депутат Госдумы Никита Чаплин, председатель совета депутатов округа Николай Братушков, военнослужащие, общественники, юнармейцы, кадеты Емельяновской школы, почетные гости и горожане.

«По традиции, минутой молчания почтили память земляков, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины. Это как никогда важно сегодня — ради сохранения исторической правды, ради нашей молодежи, ради тех, кто сегодня защищает Россию», — отметил Александр Гречищев.

Более 11 тыс. озерчан были призваны на фронт в годы Великой Отечественной войны, более 3500 из них домой не вернулись. Память об их подвиге в городе-юбиляре бережно хранят по сей день.

анее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.