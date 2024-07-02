Торговля, транспорт, промышленность и IT: какие вакансии популярны в Москве

«Москва — город с развитой экономикой и широкими возможностями для трудоустройства специалистов во всех сферах. Мы видим растущую потребность в кадрах, которые обладают комплексными компетенциями. Особенно востребованными для трудоустройства на сегодняшний день — это торговля, продажи, транспорт, промышленность и IT. В агрегированной базе вакансий столичного кадрового центра „Профессии будущего“ представлено порядка 500 тысяч предложений из всех экономических отраслей, из них около 60 процентов — по этим направлениям. Москвичи в любой момент могут открыть для себя новую специальность и освоить ее в центре всего за 3,5 месяца. Город внедряет инновационные решения в области подбора персонала и активно предлагает образовательные продукты для переобучения и повышения квалификации, расширяя карьерные возможности для москвичей и отвечая на актуальные потребности работодателей», — рассказала Ракова.

Лидером по количеству предложений стала сфера оптовой и розничной торговли — в ней представлено свыше 112 тысяч вакансий. В число наиболее востребованных позиций входят менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, специалисты по работе с маркетплейсами и мерчендайзеры.

На втором месте — сфера услуг (свыше 53 тысяч вакансий). Чаще всего кандидатам предлагается рассмотреть позицию администратора, например, в стоматологической клинике, салоне красоты или ресторане. Востребованными на рынке труда остаются повара, официанты, бариста. Зарплата менеджера по работе с клиентами превышает 100 тысяч рублей.

В столице продолжает активно развиваться промышленный сектор, поэтому на предприятиях крайне востребованы рабочие специальности. Эта отрасль насчитывает свыше 45 тысяч актуальных вакансий. Наиболее востребованными являются сварщик, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, токарь, оператор станков с ЧПУ. В зависимости от графика работы и уровня квалификации зарплаты по большинству рабочих специальностей достигают 200 тысяч рублей.

Также в топ самых популярных входит сфера транспорта и логистики — более 41 тысячи предложений для соискателей. Повышенный спрос сохраняется на курьеров и специалистов по организации перевозок, инспекторов транспортной безопасности.

Пятое место в рейтинге занимает сфера информационных технологий, насчитывающая более 40 тысяч вакансий. Это направление не теряет своей актуальности в течение последних лет и популярно не только среди молодых кандидатов, но и специалистов старшего возраста. Наиболее востребованными на рынке считаются программисты, аналитики данных и специалисты по кибербезопасности. Кроме того, компании активно нанимают web-дизайнеров и тестировщиков. Специалисты этой отрасли зарабатывают до 350 тысяч рублей.

Также, большое количество предложений для соискателей наблюдается в финансовом секторе, строительной индустрии, в сферах здравоохранения, науки и образования, жилищно-коммунального хозяйства, в отрасли гостеприимства и креативной индустрии.