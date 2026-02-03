Топливный бизнес расширяет карьерные возможности для молодых специалистов

Свыше 4 тыс. учащихся университетов и колледжей в 2025 году прошли практику и стажировку в компании «Газпром нефть». Будущие профессионалы — от лаборантов и сварщиков до специалистов по маркетингу и ИТ-разработчиков — были вовлечены в работу над реальными проектами на предприятиях компании, в ее научных и цифровых центрах.

Особенно популярным для начала карьеры в компании оказалось направление сбыта моторных топлив. За год количество стажеров на топливных терминалах, в лабораториях, на автозаправочных станциях и в офисах увеличилось вдвое. География программы включила 9 крупных городов: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Кемерово, Челябинск и Краснодар.

В рамках практик и стажировок молодые люди смогли детально изучить бизнес-процессы и освоить новейшие отраслевые технологии. По итогам прошлого года 98% студентов решили продолжить карьеру в компании.

«Наша задача — показывать студентам карьерные возможности отрасли как можно раньше. Поэтому мы открываем для них двери на наши производственные объекты: приглашаем на современные топливные терминалы, в лаборатории, на автозаправочные станции. Студенты могут пообщаться с нашими лучшими сотрудниками на конкурсах профессионального мастерства, карьерных фестивалях и других мероприятиях. Нам важно, чтобы они не просто услышали о компании, а увидели команду в деле, попробовали себя в реальных задачах. Такой опыт помогает молодому поколению осознанно сделать первый карьерный выбор и понять, какие навыки сегодня действительно востребованы», — отметила начальник отдела по работе с персоналом сегмента сбыта моторных топлив «Газпром нефти» Светлана Колесникова.

Высокий интерес со стороны молодежи нашел отражение в результатах национальных рейтингов Best Company Award и FutureToday: в 2025 году компания была признана одним из лучших работодателей в промышленном секторе. Студенты отмечают, что ценят ее за надежность, достойный уровень оплаты труда, а также интересные и амбициозные проекты. Эту тенденцию подтверждает статистика: за год в штат компании было принято около 2 тыс. выпускников.

«Мы создаем комфортные точки входа в профессию для студентов и молодых специалистов. Они сразу получают возможность работать с современными системами: логисты управляют маршрутизацией бензовозов через цифровую платформу, операторы и мастера в режиме онлайн контролируют работу автоматизированных терминалов, а лаборанты выполняют высокоточный анализ для подтверждения качества топлива. Развиваясь в профессии с помощью наших программ наставничества и обучения, каждый специалист вносит весомый вклад в стабильное снабжение нефтепродуктами тысяч потребителей», — подчеркнула генеральный директор «Газпромнефть-Терминала» Олеся Хрулева.