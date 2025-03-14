Топ редких профессий в Подмосковье возглавили купажист, дефектоскопист и кореновщик

В Подмосковье сосредоточено большое количество производств, предприятий, где требуются узконаправленные и порой уникальные специалисты, среди которых можно выделить такие, как дефектоскопист, хроматографист, купажист, пирометрист и кореновщик, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Подмосковье по-прежнему среди регионов с самым низким уровнем регистрируемой безработицы. Только открытых вакансий у нас около 75 тыс., а безработных— 5 тыс. Уровень безработицы составляет 0,11%», — добавили в пресс-службе.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева заявила, что приоритетным кадровым резервом региона является молодежь. Она отметила, что ежегодно колледжи Московской области выпускают значительное количество специалистов, которые имеют отличные перспективы трудоустройства с зарплатой выше 100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.