Топ-модель по-украински: Залужный снялся для Vogue
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Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный принял участие в фотосессии для журнала Vogue, сообщает РЕН ТВ.
Политик стал автором колонки в украинской версии издания о моде. Она разместилась на нескольких глянцевых страницах.
Залужный в своей колонке написал о «корнях идентичности, силе единства и главных исторических уроках для украинцев». Его рассказ сопровождался фотографиями с гламурной фотосессии.
На черно-белых снимках посол Украины в Лондоне запечатлен в дорогом костюме и белой рубашке. В кадре одно кадре он принял вальяжную позу, а в другом — задумчиво закатил глаза.
Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что США и Великобритания хотят сделать Залужного президентом Украины. Они хотят сместить с этого поста Владимира Зеленского.