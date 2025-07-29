Украинский посол Валерий Залужный снялся в фотосессии для Vogue

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный принял участие в фотосессии для журнала Vogue, сообщает РЕН ТВ .

Политик стал автором колонки в украинской версии издания о моде. Она разместилась на нескольких глянцевых страницах.

Залужный в своей колонке написал о «корнях идентичности, силе единства и главных исторических уроках для украинцев». Его рассказ сопровождался фотографиями с гламурной фотосессии.

На черно-белых снимках посол Украины в Лондоне запечатлен в дорогом костюме и белой рубашке. В кадре одно кадре он принял вальяжную позу, а в другом — задумчиво закатил глаза.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что США и Великобритания хотят сделать Залужного президентом Украины. Они хотят сместить с этого поста Владимира Зеленского.