США и Великобритания обсуждают возможность смещения Владимира Зеленского с поста президента Украины. Они хотят посадить на его место бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

СВР утверждает, что недавно в Альпах прошла тайная встреча, на которой присутствовали представители Вашингтона и Лондона, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов. Также туда пригласили самого Залужного.

В ходе собрания британцы и американцы объявили, что намерены «выгнать» Зеленского с поста украинского президента. Лондон и Вашингтон хотят видеть на его месте Залужного.

Как утверждает СВР, «Ермак и Буданов „взяли под козырек“». При этом им самим пообещали, что за ними сохранятся их посты. На фоне этой информации СВР предостерегла граждан Украины, отметив, что в Альпах без их ведома «прошли выборы нового президента» их страны.

Ранее руководитель СВР РФ Сергей Нарышки заявил, что относительно судьбы Зеленского возможны разные варианты.