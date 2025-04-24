Нарышкин: относительно судьбы Зеленского возможны разные варианты

«Могу лишь предположить, что возможны всякие варианты в части, касающейся планов и судьбы Зеленского», — ответил Нарышкин на вопрос возможном побеге Зеленского из Украины.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп выразил разочарование в отношении Владимира Зеленского, который «движется в противоположном направлении от мирного разрешения конфликта».

Кроме того, американский лидер был разочарован заявлением главы Украины о том, что Киев не признает Крым частью России.