Толщина льда на Оби у Салехарда превысила норму

сегодня в 16:21

Толщина льда на Оби в районе Салехарда к 20 апреля достигла 109 сантиметров, что немного выше среднемноголетних значений, сообщает «Север-Пресс» .

Начальник Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин рассказал, что показатель превышает климатическую норму.

«Норма на 20 апреля — 100 сантиметров. Максимальная толщина льда была в 1956 году — 158 см. Кратковременная оттепель на сезонной переправе, когда водители наблюдали воду на льду, на толщину льда не повлияла», — подчеркнул метеоролог в пресс-центре «Север-Пресса».

По его словам, ледоход уже начался в Томской области. Спасатели региона предупредили о вскрытии Оби в районе поселка Победа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.