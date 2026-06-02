Толмачев заявил о необходимости полной прозрачности рынка вейпов

Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев призвал сделать рынок никотинсодержащей продукции полностью прозрачным и поддержал лицензирование торговли. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Александр Толмачев посетил склад Росалкогольтабакконтроля в Подмосковье, где хранится конфискованная алкогольная, табачная и никотинсодержащая продукция, а также оборудование для ее незаконного производства. По его словам, изъятые товары направляют на хранение, а затем по решению суда уничтожают.

«В 2024 и 2025 годах приняли законы для защиты детей от никотина: о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, увеличении штрафов и ответственности за его нарушение. Всё, что не соответствует действующим правилам изготовления и продажи, изымается и отправляется на специальный склад для последующего хранения. В дальнейшем по решению суда продукция подвергается уничтожению в рамках регламентов безопасности», — пояснил парламентарий.

С 2023 по 2025 годы в России изъяли 563 единицы оборудования, 25 млн литров этилового спирта и спиртосодержащей продукции, 31 транспортное средство. В 2024–2025 годах конфисковано более 4 тыс. тонн нелегальных табачных изделий и никотинсодержащей продукции и 102 единицы оборудования.

«Нелегальное производство алкоголя, табака и вейпов несет смертельную угрозу. Слепота, тяжелейшие онкологические заболевания, отравления с летальным исходом — прямое следствие работы таких подпольных цехов», — подчеркнул Толмачев.

В Госдуме рассматривают законопроект о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. По словам депутата, цель инициативы — усилить контроль и сократить нелегальный рынок.

«Самое главное — защитить людей, особенно детей и подростков. Сфера вейпов должна быть абсолютно прозрачной», — резюмировал Александр Толмачев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.