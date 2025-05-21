Толмачев: предварительное голосование позволяет раскрыть потенциалы кандидатов

С 19 по 25 мая в Московской области проходит предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для последующего выдвижения на выборы, передает пресс-служба партии.

Принять участие могут совершеннолетние жители Балашихи, Дмитровского округа, Подольска, Шатуры и Электростали. В Лыткарино, Фрязино, Молодежном и Луховицах состоится отдельное голосование с участием выборщиков из числа членов партии, которое начнется 23 мая

По словам депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия» Александра Толмачева, предварительное голосование, которое сейчас проходит в Московской области, позволяет отобрать лучших среди тех, кто желает представлять интересы жителей в местных советах депутатов.

«Можно сказать, что процесс идет в условиях „внутривидовой конкуренции“, которая позволяет раскрыть потенциал каждого, подготовиться участникам к основной кампании. А главное — люди выдвигают своего достойного кандидата. Для одних — это получение опыта и проверка сил, для других — репетиция перед гонкой, работа над собой. Мы разделяем ответственность с жителями — они сами определяют, кого поддержать. По такому же принципу формируем и народную программу „Единой России“», — рассказал Толмачев.

Он также добавил, что процедура позволяет не допускать кадровых ошибок.

«Благодаря предварительному голосованию держим руку на пульсе, слышим и видим голос каждого гражданина», — заверил депутат.

Напоминаем, что проголосовать в электронном формате можно на сайте PG.ER.RU до 20:00 25 мая.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.