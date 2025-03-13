Толмачев и Джеглав отчитались о результатах работы «ЕР» в Лосино-Петровском

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав совместно с депутатом Госдумы РФ Александром Толмачевым провели серию отчетов о проделанной работе перед разными целевыми аудиториями, включая депутатов совета депутатов и жителей округа. Мероприятия прошли в рамках реализации партийных проектов и были направлены на подведение итогов деятельности за текущий период, сообщает пресс-служба администрации округа.

За последнее время депутат Госдумы Александр Толмачев провел четыре отчета, в которых подробно рассказал о достигнутых результатах и планах на будущее. Секретарь местного отделения партии Сергей Джеглав, в свою очередь, организовал три отчетных мероприятия, где представил жителям округа информацию о реализации ключевых проектов и инициатив.

«Мы продолжаем выполнять свои обязательства перед жителями и стремимся сделать жизнь в нашем округе лучше. Каждый шаг, который мы делаем, направлен на то, чтобы наши граждане чувствовали себя комфортно и уверенно в завтрашнем дне», — отметил Сергей Джеглав.

Он подчеркнул, что все проекты реализуются при активном взаимодействии с населением, что позволяет оперативно решать насущные вопросы.

Команда партии «Единая Россия» под руководством Сергея Джеглава и Александра Толмачева выполнила множество важных задач. В сфере ЖКХ была полностью заменена система тепловых сетей в деревне Мизиново, центральной части городского округа, рабочем поселке Свердловский, деревне Корпуса и микрорайоне «Солнечный». Также проведён капитальный ремонт котельных, что значительно повысило качество предоставляемых коммунальных услуг.

В рамках благоустройства были приведены в порядок 12 народных троп, сквер поселка Биокомбината и набережная Суворовских прудов. Кроме того, модернизированы три детские площадки по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Эти меры направлены на создание комфортной городской среды для семей с детьми.

Особое внимание уделяется строительству социально значимых объектов. На данный момент завершается возведение поликлиники, которая будет принимать до 320 пациентов в смену, а также начато строительство новой школы в Лукино-Варино. В поселке Свердловский был построен мини-стадион, что позволит местной молодежи заниматься спортом и проводить активный досуг.

Важным этапом стала реализация масштабной государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В рамках программы будет расселено 28 домов в центральной части города, что улучшило жилищные условия для многих семей.

Партия также активно поддерживает участников специальной военной операции и их семьи. Оказывается всесторонняя помощь, включая медицинскую реабилитацию, обеспечение лекарственными и техническими средствами, санаторно-курортное лечение и профессиональное переобучение.

«Это большая командная работа, направленная на улучшение качества жизни лосинопетровцев. Мы активно взаимодействуем с жителями, проводим встречи в формате «Выездной администрации», пешие обходы территории и личные приемы. Только так мы можем добиться реальных изменений», — отметил Александр Толмачев.

Продолжая отчет, представители партии рассказали о планах на будущее. В частности, планируется дальнейшее развитие инфраструктуры, благоустройство новых общественных пространств и реализация проектов, направленных на поддержку молодёжи и старшего поколения.

Мероприятия вызвали положительный отклик среди жителей округа. Многие отметили, что такие встречи помогают наладить диалог между властью и населением, а также способствуют оперативному решению проблем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.