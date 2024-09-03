В августе камеры «Безопасного региона» помогли выявить 20 нарушителей в Клину

20 правонарушений чистоты и благоустройства помогли выявить камеры системы «Безопасный регион» в Клину в августе 2024 года. Все эти случаи касаются несанкционированных сбросов мусора в местах, не предназначенных для складирования ТКО, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В августе такие сбросы мусора с машин были зафиксированы как в городе Клину, так и на селе — в деревнях Струбково, Селинское, поселках Зубово, Решетниково и Чайковского.

Все данные зафиксированы камерами, интегрированными в систему Московской области «Безопасный регион», а это значит, что нарушителей можно привлечь к ответственности, напоминают в региональном Министерстве чистоты.

Причем штрафы не назовешь незначительными или символическими. Весь ощутимую сумму придется заплатить как гражданам-нарушителям — до 70 тысяч рублей, так и юридическим лицам — до 200 тысяч рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.