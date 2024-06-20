«Только попробуйте не сдать в срок»: Белоусов пригрозил подчиненному «посадкой»

Белоусов заявил подчиненному, что за срыв сроков сдачи объекта он ответит по УК

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры Тихоокеанского флота. В ходе проверки глава Минобороны предупредил докладчика, что если жилье для бойцов не сдадут в срок, то подчиненному придется отвечать перед лицом Уголовного кодекса, сообщает Infox .

Во время инспекции Белоусову рассказали о нынешнем положении дел по строительству военгородка для 155-й бригады морской пехоты. Когда докладчик закончил свою речь, Белоусов потребовал от него ежемесячно отчитываться о процессе возведения жилья для морпехов.

Также Белоусов назвал и сценарий, который ждет ответственных за срыв сроков сдачи объекта.

«Только попробуйте не сдать в сроки. Это будет ваша уголовная ответственность. Так, на всякий случай», — напутствовал министр.

Подчиненный после этого заявил, что он в полной мере осознает возложенную на него ответственность и серьезность поставленных задач.