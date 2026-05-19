Только 36% россиян обращаются в полицию при виде преступления

Опрос KP показал, что треть очевидцев предпочитает не вмешиваться в преступления

Лишь 36% россиян вызывают полицию, если становятся свидетелями серьезного правонарушения. Треть опрошенных предпочитает не вмешиваться, сообщает kp.ru .

В исследовании приняли участие 800 человек.

36% респондентов заявили, что обращаются в полицию, даже если испытывают страх. По их словам, они не могут оставаться равнодушными к преступлениям.

33% признались, что ничего не делают, став свидетелями драки, насилия или ограбления. Многие объясняют это опасением за собственную безопасность.

«С учетом особенностей наших законов, если полезешь, еще и сам виноватым окажешься. Так что я проигнорирую, пожалуй», — отметил участник опроса.

Еще 21% сообщили, что предпочитают вмешиваться самостоятельно: разнимают дерущихся и защищают пострадавших, не дожидаясь полиции.

«Впрягался. Иногда с большим риском. И по морде доставалось, всякое случалось, а как по-другому, не мог пройти мимо», — заявил респондент.

Оставшиеся 10% выбрали вариант «другое».

