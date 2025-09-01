Токаев назвал плачевной ситуацию с обмелением Каспийского моря

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев всерьез обеспокоен обмелением Каспийского моря. По его словам, ситуация приближается к экологической катастрофе, сообщает РБК .

Токаев выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и обратил внимание слушателей на «плачевную ситуацию» с Каспием. Чтобы решить ее, он предложил создать в Астане Центр анализа водяных проблем, который бы курировала ШОС.

По словам президента Казахстана, проблема обмеления Каспия — важная, ее можно сделать приоритетной для долгосрочных консультаций. Также он заявил, что хочет провести региональный экологический саммит в Астане в следующем году в партнерстве с ООН.

По данным замдиректора Института океанологии им. П. П. Ширшова Петра Завьялова, средний уровень Каспийского моря снижался с середины 1990-х годов. в РАН считают, что одна из главных причин этого — изменения климата.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в Каспийском море. Подземные толчки ощущались в Махачкале, Дербенте, Каспийске и Хасавюрте.