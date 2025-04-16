Тюменского экс-чиновника освободили после подписания военного контракта

Обвиняемый в получении взятки бывший заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин заключил контракт о прохождении военной службы и был освобожден из-под стражи, сообщает РБК .

Решение об освобождении было принято в тот же день, когда Вахрин подписал контракт с Вооруженными силами РФ. При этом суд ранее отказал защите в ходатайстве о замене меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

На данный момент неизвестно, в каких войсках и на какой должности будет проходить службу экс-замгубернатора.

Расследование уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере официально приостановлено.