Тюбинговую горку с подъемником начали делать в парке Талалихина Подольска

Сезон благоустройства в Подольске набирает обороты. В парке имени Виктора Талалихина продолжается третий этап реконструкции, в ходе которого начали делать всесезонную тюбинговую горку с подъемником и двумя спусками. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На набережной вдоль Парадного проезда уже появились новые пешеходные дорожки, лавочки и урны, удобные спуски к Пахре. Для любителей активного отдыха — современный скейт-парк.

В данный момент делают ограждения на лестницах, укладывают плитку и монтируют уличное освещение. Установили более 250 светильников и опор, детскую и спортивную площадки.

«В процессе строительства находится всесезонная тюбинговая горка. На ней планируют сделать автоматизированный подъемник и два спуска, протяженность каждого порядка 80 метров. Завершить все работы в парке планируем в III квартале», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.